ABD, El Şebab kampını vurdu; 150 ölü

ABD Savunma Bakanlığı, Somali'de El Şebab örgütünün kampına insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 150 militanın öldürüldüğünü açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Yüzbaşı Jeff Davis, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının cumartesi günü düzenlendiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Örgütün eğitim için kullandığı kampta büyük çaplı bir saldırının planlandığı bilgisini aldıklarını paylaşan Davis, "Kamptan ayrılacakları bilgisini almıştık. Ayrıca, Somali'deki ABD ve Afrika Birliği güçlerine yakın zamanda tehdit oluşturacaklarını biliyorduk" dedi.

Jeff Davis, ülkenin başkenti Mogadişu'nun 200 kilometre kuzeyinde bulunan kamptaki saldırı sonrası "İlk değerlendirmelere göre 150'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini düşündüklerini" belirtti.

Somali'de 2004 yılında silahlı örgüt olarak kurulan El Şebab, ülkenin güney ve orta kesimlerinde kontrolü elinde bulunduruyor.