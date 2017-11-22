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Dünya

ABD, El Kaide'nin Somali'deki kampını vurdu; 100 ölü

ABD ordusu, yaptığı açıklamada Libya'da IŞİD hedeflerine de saldırı düzenlendiğini aktardı

22 Kasım 2017 03:48

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Amerikan uçaklarının Somali’de düzenlediği hava saldırılarında 100’den fazla El Kaide'ye bağlı El Şebab teröristinin öldürüldüğünü açıkladı.

AFRICOM'dan yapılan açıklamada, El Şebab terör örgütüne yönelik hava saldırılarının yerel saatle 10.30'da başkent Mogadişu’nun 200 kilometre kuzeybatısında gerçekleştirildiği ve 100’den fazla El Şebab militanının öldürüldüğü kaydedildi.

IŞİD'i de vurdu

El Şebab örgütünün El Kaide’ye biat ettiği belirtilen açıklamada, “El Şebab açık bir şekilde ABD ve bölgedeki ortaklarını hedef alan saldırıları planladığını ve gerçekleştirdiğini ifade etmişti.” ifadelerine yer verildi.

AFRICOM'dan ayrıca, Libya’nın Fukaha bölgesi yakınlarında IŞİD teröristlerine yönelik iki saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

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