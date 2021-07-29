ABD, El-Kaide'nin bağışlar için Hasan El Şaban'ın Türkiye'deki banka hesaplarını kullandığını açıkladı

Ekonomi Servisi

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı’nın kara parayla ilgili birimi OFAC, Türkiye’de yaşadığını belirttiği Hasan El-Şaban’ı El-Kaide örgütüne mali destek sağladığını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, El-Kaide üyelerinin Kuzey Afrika, Avrupa ve Kuzey Amerika’dan yapılan bağışları Türkiye’ye transfer etmek için Hasan El-Şaban’ın banka hesaplarını kullandığı belirtildi. OFAC El-Şaban’ı El-Kaide’ye mali, maddi, teknolojik destek sağlayan kişi olarak tanımladı.

Açıklamada Hasan El-Şaban’ın Amerika’daki hesaplarının bloke edileceği, ayrıca El-Şaban’a bilerek yardım ettiği beiirlenebilecek başka ülke finansal kurumlarının Amerika’daki hesaplarının kapatılacağı ya da sıkı kurallara tabi kılınacağı da ifade edildi.