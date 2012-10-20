ABD El Kaide liderlerinin başına 12 milyon dolar ödül koydu

ABD, Suriye’deki El Kaide üyelerine Türkiye üzerinden finansman sağladığı iddia edilen Kuveytli Muhsin el Fadli ve Suudi Arabistanlı yardımcısı Adil Radi Sakr el Vahabi el Harbi’nin yakalanmasına yardımcı olanlara 12 milyon dolar ödül verecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Fadli’nin yönettiği İran’daki El Kaide unsurları, Suriye’de kendilerine bağlı olan unsurlara Türkiye üzerinden militan ve para göndermeye çalışıyor” denildi.

Açıklamada, 31 yaşındaki Fadli’nin Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderdiği paranın büyük oranda Kuveytli cihat yanlısı bağışçılardan sağlandığı belirtildi.

El Kaide’nin İran lideri ve kasası olarak gösterilen Fadli’nin yeri konusunda bilgi verenlerin yedi milyon dolarla mükâfatlandırılacağını duyuran ABD Dışişleri, 28 yaşındaki El Harbi'nin başına ise beş milyon dolar ödül koydu.

Fadli'nin, 11 Eylül saldırılarının planlanma aşamasında bilgilendirilen az sayıda El Kaide liderinden biri olduğu biliniyor.

El Harbi’nin ise 2011 yılında Afganistan’a giderek El Kaide’ye katıldığı ve örgüte internet desteği sağladığı ifade ediliyor.