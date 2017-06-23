T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD: El Kaide lideri al Awlaqi öldürüldü

ABD ordusu, Abu Khattab al Awlaqi’nin Yemen'deki hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu

23 Haziran 2017 01:31

ABD El Kaide liderlerinden Abu Khattab al Awlaqi’nin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD ordusu, Yemen’de gerçekleştirilen hava saldırısında El Kaide’nin Şebve ili lideri Abu Khattab al Awlaqi’nin ve 2 cihatçının öldürüldüğünü açıkladı. Ordu Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada “El Kaide lideri al Awlaqi sivillere karşı terör saldırıları düzenlemekten sorumludur” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Al Awlaqi’nin oldukça önemli bir etkiye sahip olduğu ve örgütün üst düzey liderleriyle bağlantılı olduğu belirtilerek Yemen’deki istikrarsızlığı arttırmak için çalıştığı ifade edildi.

 

ETİKETLER

el kaideABDYemenorduterör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24