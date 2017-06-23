ABD: El Kaide lideri al Awlaqi öldürüldü

ABD El Kaide liderlerinden Abu Khattab al Awlaqi’nin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD ordusu, Yemen’de gerçekleştirilen hava saldırısında El Kaide’nin Şebve ili lideri Abu Khattab al Awlaqi’nin ve 2 cihatçının öldürüldüğünü açıkladı. Ordu Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada “El Kaide lideri al Awlaqi sivillere karşı terör saldırıları düzenlemekten sorumludur” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Al Awlaqi’nin oldukça önemli bir etkiye sahip olduğu ve örgütün üst düzey liderleriyle bağlantılı olduğu belirtilerek Yemen’deki istikrarsızlığı arttırmak için çalıştığı ifade edildi.