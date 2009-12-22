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Ekonomi

ABD ekonosi 3. çeyrekte geçen yıla göre yüzde 2.2 büyüdü

ABD ekonomisi 3. çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 büyüdü.

22 Aralık 2009 02:00

T24- ABD ekonomisi 3. çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 büyüdü.
     Ticaret Bakanlığının revize ettiği verilere göre, Temmuz-Eylül döneminde büyüme daha önce açıklanandan daha az oldu. Bir ay önce 3. çeyrekte ekonominin yüzde 2,8 büyüdüğü açıklanmıştı.
     Revizyona gerekçe olarak, tüketicilerin, tahmin edildiği kadar harcamaması, inşaat sektörünün zayıflığı, donanım ve yazılım yatırımlarının daha gevşek olması gösterildi.
     Aşağı doğru revizyona karşılık ABD ekonomisi, 4 çeyrek üst üste daraldıktan sonra 3. çeyrekte büyüdü. Ancak ABD ekonomisinin yüzde 2,2 büyüme kaydetmesi, şu an yüzde 10 civarında seyreden işsizlik oranlarının düşürülmesi için yeterli olmuyor.
     Birçok ekonomist, ABD ekonomisinin gelecek yılın ilk çeyreğinde yüzde 2-3 büyüyeceğini tahmin ediyor.

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