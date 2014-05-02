T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ABD ekonomisinin iyi gitmesi doları düşürdü, borsa zirve yaptı

ABD'de istihdam oranlarını beklentilerin üzerinde artması, doları düşürdü, borsa beş ayın zirvesini gördü

02 Mayıs 2014 23:17

ABD ekonomisinde işlerin iyi gittiğine ilişkin veriler, önce doları yükseltti, ardından geriletti. Dolar 2.10 liranın altına düştü, borsa beş ayın zirvesine yükseldi.

DHA’da yer alan habere göre, ABD Çalışma Bakanlığı verileri Nisan'da tarım dışı istihdam 288,000 ile beklentilerin üzerinde arttı. İşsizlik oranı yüzde 6.3'e geriledi. Bu gelişme, ABD'de faiz artırım dönemine daha erken girilebileceğine işaret sayıldı ve dolar 2.10 lira düzeyinden, 2.11 liranın üzerine çıktı.  Ancak, küresel piyasalarda artan risk iştahı, Türkiye piyasalarından çıkışları yavaşlattı ve tersine çevirdi. Dolar akşam saatlerine doğru 2.10 liranın da altına inerek 2.0968 lira düzeyine kadar geriledi. 

Bunun üzerine, yarı yarıya dolar ve eurodan oluşan döviz sepetinin değeri de 2.50 liranın altına çekilerek, 2.4990 liraya kadar geriledi. 

Piyasalardaki risk iştahı hisse senedine talebi de artırdı ve Borsa İstanbul Endeksi yüzde 1.74 artışla 75,159 puandan kapanarak Kasım ayından bu yana en yüksek düzeye çıktı. Borsadaki yükselişin lokomotifi bankacılık endeksi de yüzde 3.03 yükseldi. 

ETİKETLER

abdekonomidolarborsaistihdam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24