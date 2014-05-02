ABD ekonomisinin iyi gitmesi doları düşürdü, borsa zirve yaptı

ABD ekonomisinde işlerin iyi gittiğine ilişkin veriler, önce doları yükseltti, ardından geriletti. Dolar 2.10 liranın altına düştü, borsa beş ayın zirvesine yükseldi.

DHA’da yer alan habere göre, ABD Çalışma Bakanlığı verileri Nisan'da tarım dışı istihdam 288,000 ile beklentilerin üzerinde arttı. İşsizlik oranı yüzde 6.3'e geriledi. Bu gelişme, ABD'de faiz artırım dönemine daha erken girilebileceğine işaret sayıldı ve dolar 2.10 lira düzeyinden, 2.11 liranın üzerine çıktı. Ancak, küresel piyasalarda artan risk iştahı, Türkiye piyasalarından çıkışları yavaşlattı ve tersine çevirdi. Dolar akşam saatlerine doğru 2.10 liranın da altına inerek 2.0968 lira düzeyine kadar geriledi.

Bunun üzerine, yarı yarıya dolar ve eurodan oluşan döviz sepetinin değeri de 2.50 liranın altına çekilerek, 2.4990 liraya kadar geriledi.

Piyasalardaki risk iştahı hisse senedine talebi de artırdı ve Borsa İstanbul Endeksi yüzde 1.74 artışla 75,159 puandan kapanarak Kasım ayından bu yana en yüksek düzeye çıktı. Borsadaki yükselişin lokomotifi bankacılık endeksi de yüzde 3.03 yükseldi.