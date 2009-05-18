‘ABD ekonomisinin dibi göründü'

ABD Bütçe Ofisi Direktörü Peter Orszag, ABD ekonomisinin neredeyse dibinin gördüğünü, ekonomik düşüşün sona erdiğini söyledi.



Orszag, CNN televizyonunda yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin ileriki aylarda düzelirken, bütçenin daha düşük açıklar vereceğini ifade etti.



Ancak Orszag, Obama yönetiminin mali öngörülerini revize etmesi gerektiğini çünkü işsizlik oranının beklentilerin üzerinde olduğunu belirtti.



Başkan Obama'nın sağlık hizmetleri sisteminde bu yıl değişiklikler yapmak üzere taahhütte bulunduğunu ifade eden Orszag, Obama'nın sosyal güvencesi olmayan milyonlarca Amerikalı için sağlık hizmeti sağlama planının kısa dönemde federal açığı artırmayacağını, hatta gelecek birkaç yılda düşüreceğini kaydetti.

