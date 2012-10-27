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Ekonomi

ABD ekonomisinin büyüme hızı arttı

Amerikan merkezi hükümetinin harcamaları ve brüt yatırımları bir önceki üç aya göre yüzde 9,6 artış gösterdi

27 Ekim 2012 13:22

Dünyanın en büyük ekonomisinin büyüme hızında yılın üçüncü çeyreğinde artış yaşandı. ABD ekonomisi üç yılı aşkın süredir büyüme gösteriyor.

Resmi rakamlar Eylül ayı sonuna kadar ki üç ay içinde ABD ekonomisindeki büyümenin yıllık yüzde 2'ye tekabül ettiğini gösteriyor.

Amerikan ekonomisi aslında 2009 yılından bu yana büyüme eğilimini sürdürüyor.

Açıklanan son rakamlar 6 Kasım'da Başkan Barack Obama ile Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney arasında geçecek olan başkanlık seçimleri öncesinde beklenen son önemli istatistikti.

20 milyon Amerikalının işsiz olduğu ve bütçenin büyük açık verdiği bir ortamda ekonomi seçim kampanyasının en önemli konularından biri.

Amerikan ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,3 lük bir büyüme göstermişti.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında büyümedeki en büyük payın kişisel tüketimdeki ve kamu harcamalarındaki artıştan kaynaklandığı kaydedildi.

Açıklanan rakamlara göre, Amerikan merkezi hükümetinin harcamaları ve brüt yatırımları bir önceki üç aya göre yüzde 9,6 artış gösterdi.

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