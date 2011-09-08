T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ABD ekonomisindeki büyüme hala yavaş WASHİNGTON (A.A)

08 Eylül 2011 14:00

-ABD ekonomisindeki büyüme hala yavaş  WASHİNGTON (A.A) - 08.09.2011 - ABD ekonomisinin büyümesinin hala yavaş seyrettiği bildirildi. ABD Merkez Bankasının (Fed) kendisine bağlı 12 bölgeden aldığı ekonomik verilere dayanarak hazırladığı ''Bej Kitap'' adlı rapora göre, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas ve San Francisco bölgelerinde hafif büyüme kaydedilirken, kalan yedi bölgedeki büyüme ise yavaş ya da durgun oldu.  Haziran ve Temmuz ayı başında 12 bölgeden sekizinde büyümenin yavaşladığına işaret edilen raporda, tüketici harcamalarının birçok bölgede arttığı, ancak bu artışın büyük bölümünün güçlü otomobil satışlarından kaynaklandığı belirtildi. Birkaç bölgede, Temmuz sonunda ve Ağustos ayında otomobil dışındaki ürünlere talebin değişmediğine ya da düştüğüne dikkat çekilen raporda, dalgalı hisse piyasası ve ekonomideki belirsizliğin birçok işletmenin yakın gelecekte büyüme beklentilerini düşürmesine sebep olduğu kaydedildi. New York, Philadelphia ve Richmond dahil ülkenin büyük bölümünde imalat sektörünün yavaşladığı, Richmond'daki tekstil üreticilerinin, tüketici güvenindeki düşüşe bağlı olarak tekstil piyasasının büyümesinin zayıfladığını ifade ettiği belirtildi.  Boston, Atlanta, Minneapolis ve Dallas'ın geçen yıl yaz dönemindeki zayıf satış seviyeleriyle karşılaştırıldığında satışların hafifçe düzeldiğini bildirmesine rağmen birçok bölgede konut satışlarının yavaşladığına işaret edildi. Bej Kitap, Fed Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 20-21 Eylül'de yapacağı faiz toplantısında kullanılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24