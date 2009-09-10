'ABD ekonomisinde resesyon sona eriyor'

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomide resesyonun sona erdiğini
ve ekonominin nihayet yeniden büyümeye başladığını bildirdi.
Fed'in çeşitli bölgelerden aldığı ekonomik verilere dayanarak
hazırladığı “Bej Kitap” adlı rapora göre, 12 bölgeden biri hariç tümünde
ekonomik faaliyetler istikrar kazandı, istikrara kavuşma işaretleri gösterdi ya
da sağlamlaştı. Sadece St. Louis bölgesinde ekonomideki gerileme
hafifledi.
Birçok bölgede “konut fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıya
rağmen”, emlak piyasasında bazı düzelmeler olduğunu belirtilen raporda, imalat
sektöründe de “bir miktar düzelme olduğu” ifade edildi.
Raporda,
bölgelerin birçoğunda perakende satışların değişmediği de
kaydedildi.
Fed'in en son Temmuz ayında yayımladığı Bej Kitap'ta, “ABD'de
ekonomik durgunluğun yavaşladığı ve ekonominin istikrara kavuşmaya başladığı”
ifade edilmişti.
Birçok ekonomist, ABD ekonomisindeki gerilemenin en alt
seviyeye indiğine ve düzelmenin yavaş da olsa başladığına inanıyor. Ancak,
ekonomistler genişlemenin kırılgan olduğu ve tüketicilerin fazla para harcaması
halinde güçlü kalmaya devam edeceği uyarısında bulunuyor.
Yılda sekiz kez
hazırlanan Bej Kitap, faiz oranlarının belirlenmesine yardımcı olmada
kullanılıyor.
Fed, yüzde 0-0,25 aralığındaki gösterge faiz oranını
değerlendirmek üzere 22-23 Eylül'de toplanacak.