'ABD ekonomisinde resesyon sona eriyor'

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomide resesyonun sona erdiğini ve ekonominin nihayet yeniden büyümeye başladığını bildirdi.



Fed'in çeşitli bölgelerden aldığı ekonomik verilere dayanarak hazırladığı “Bej Kitap” adlı rapora göre, 12 bölgeden biri hariç tümünde ekonomik faaliyetler istikrar kazandı, istikrara kavuşma işaretleri gösterdi ya da sağlamlaştı. Sadece St. Louis bölgesinde ekonomideki gerileme hafifledi.



Birçok bölgede “konut fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıya rağmen”, emlak piyasasında bazı düzelmeler olduğunu belirtilen raporda, imalat sektöründe de “bir miktar düzelme olduğu” ifade edildi.



Raporda, bölgelerin birçoğunda perakende satışların değişmediği de kaydedildi.



Fed'in en son Temmuz ayında yayımladığı Bej Kitap'ta, “ABD'de ekonomik durgunluğun yavaşladığı ve ekonominin istikrara kavuşmaya başladığı” ifade edilmişti.



Birçok ekonomist, ABD ekonomisindeki gerilemenin en alt seviyeye indiğine ve düzelmenin yavaş da olsa başladığına inanıyor. Ancak, ekonomistler genişlemenin kırılgan olduğu ve tüketicilerin fazla para harcaması halinde güçlü kalmaya devam edeceği uyarısında bulunuyor.



Yılda sekiz kez hazırlanan Bej Kitap, faiz oranlarının belirlenmesine yardımcı olmada kullanılıyor.



Fed, yüzde 0-0,25 aralığındaki gösterge faiz oranını değerlendirmek üzere 22-23 Eylül'de toplanacak.



