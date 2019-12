ABD ekonomisinde mortgage korkusu

Freddie Mac ve Fennie Mea hisselerinin sürekli değer kaybetmesi iki kuruluşa el konulabileceği kuşkularını artırdı. Fredie Mac’in sözcüsü David Palombi "Üst yönetim yatırımcılar ile görüşüyor. Şirket 5.5 milyar dolar sermaye artırmayı başardı" dedi.



Amerika'da hisseleri sürekli değer kaybeden Freddie Mac ve Fennie Mea’ye el konulabileceği konuşuluyor. Bu da yatırımcıları hükümetin el koyması durumunda hisse değerinin neredeyse yok olacağı konusunda korku yaşamasına neden oluyor. Fredie Mac’in sözcüsü David Palombi "Üst yönetim sürekli yatırımcılar ile görüşüyor. Şirket 5.5 milyar dolar sermaye artırmayı başardı" dedi.



Sermaye artırımı



Fannie Mae de Mayıs ayında 7.4 milyar dolarlık sermaye artırımına gitmişti. Bu durum şimdi kongreden kurtarma operasyonu yapma yetkisi alan hükümetin iki kuruluşa el koymasından korkuyor. Hizine Bakanı Henry Paulson ise iki kuruluşu yaşatmak için kredi limiti olmaksızın yardıma hazır gözüküyor. Ancak, hazine otoritesinin iki kuruluşun varlık satmasını güçlendirebileceği ihtimali de korku yaratıyor. Şirketlerin yeni regülatörü Federal Housing Finance Agency’nin ’daha fazla sermaye artırıp artırmayacağı’ sorusu cevap bekliyor.



Buffett ’batmazlar’ diyor



Warren Buffett, ABD’li mortgage kredisi şirketleri Fannie Mae ve Freddie Mac’in ’batamayacak kadar büyük’ olduklarını söyledi. Şirketler ve ABD ekonomisi hakkında cnbc televizyonuna açıklamalarda bulunan Buffett, ABD hükümetinin Fannie Mae ve Freddie Mac’in arkasında duracağını düşündüğünü belirterek, "Kısa süre içinde bir hareket görebilirsiniz" dedi. Kendisine konuyla ilgili bir yardım çağrısı gelmediğini söyleyen Buffett şöyle konuştu: "İki şirket de batmasına izin verilemeyecek kadar büyük. Bu durum hisse senetlerinin değerinin daha da düşmeyeceği anlamına gelmiyor. Batmasına izin verilemeyecek kadar büyük olan şirketler aynı zamanda yönetilemeyecek kadar da büyük olabilir. Ekonomik durumun gelecek 5 ayda iyileşmesini beklemiyorum. Yavaşlamanın kolaylıkla en az 6-7 ay daha devam edebilir."



5.3 trilyon dolar kredi



Amerika’da ödenmemiş tüm konut kredilerinin yarısına denk düşen 5.3 trilyon dolarlık borcu elinde bulunduran Fannie Mae ve Freddie Mac adlı şirketler Amerika konut sisteminde kilit rol oynuyor. Hazine ve hükümet de Beyaz Saray’ın desteğiyle bu iki finans kuruluşunu kurtarmak için 3 seçenekli bir operasyona hazırlanıyor.



ABD TMSF’sinden jest



NDYMAC’e el koyan regülatörler bu el koyuşun kredi borcu olan birçok kişinin evinde kalmasını kolaylaştıracağını açıkladı. Amerika’nın TMSF’si Federal Deposit Insurance Corporation’a göre Amerika’da batan en büyük finans kuruluşu olanrak anılan Indymac’den kredi kullananlar bu kredilerini daha düşük fiyatlı, sabit faizli olarak yeniden kredilendirebilecek. FDIC’in Başkanı Sheila C. Bair, şöyle dedi: "10 binlerce borçlunun evlerini kaybetmemelerini sağlayacağız. Bu yolla icradan satışların ekonomide yarattığı sorunları da ortadan kaldıracağız."



Bernanke: FED gerekirse önlem alır



AMERİKAN Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke, ABD enflasyon görünümünü "çok belirsiz" olarak nitelendirerek, bankanın fiyat istikrarını korumak için "gerekirse önlem alacağını" söyledi. Bernanke ayrıca emtia fiyatlarında son zamanlardaki düşüş ve ABD dolarının istikrar kazanmasını "cesaret verici" olarak nitelendirdi.



ABD’de riskli gayrimenkuller geri alınıyor



ABD’de, Merrill Lynch, Goldman Sachs ve Deutsche Bank, menkul kıymetler düzenleyici kurumlarıyla anlaşmak için açık artırmayla satılan milyarlarca dolarlık riskli menkul kıymetleri geri almayı kabul etti. Bu bankalarla varılan anlaşmayla birlikte, müşterilerine yatırımlarının güvende olduğunu söyleyerek onları yanılmak iddiasıyla başlatılan ve 5 aydır süren soruşturmada anlaşma sağlanan küresel banka sayısı 8’e ulaştı.



Ceza ödeyecekler



Anlaşma uyarınca, 125 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul eden Merrill Lynch, bireysel yatırımcılardan 10 ila 12 milyar dolar değerinde açık artırmayla satılan menkul kıymetleri geri alacak. Geri alımlara 15 Ekim’de başlaması ve 2 Ocak’ta sona erdirmesi beklenen Merrill Lynch, 150 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul eden İsviçreli UBS’den sonra en büyük para cezası ödeyecek ikinci banka olacak. Goldman Sachs, 22.5 milyon dolar para cezası ödeyecek ve 12 Kasım’a kadar 1.5 milyar dolarlık açık artırmayla satılan menkul kıymetleri geri alacak. Deutsche Bank ise 15 milyon dolar para cezası ödeyecek ve 90 gün içinde 1 milyar dolarlık açık artırmayla satılan menkul kıymetleri geri alacak.



57 milyar dolarlık



New York Başsavcısı Andrew Cuomo, 57 milyar dolar değerinde açık artırmayla satılan menkul kıymetleri almaları için ilgili mali kurumlarla gerekli anlaşmaya vardıklarını söyledi. Piyasadaki büyük ve küçük oyuncularla ilgili soruşturmayı henüz sonlandırmadıklarını belirten Cuomo, Bank of America ile ilgili soruşturmanın yoğunlaştırılacağını ifade etti. Cuomo, menkul kıymetleri satan banka görevlileri ve aracıların da soruşturma kapsamına alınacağını belirtti. (Hürriyet)