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Ekonomi
Deutsche Welle

ABD ekonomisinde büyüme

ABD ekonomisi son 11 yılın en yüksek büyüme oranını yakaladı. İşsizlik maaşına başvuranların sayısı da azaldı.

24 Aralık 2014 20:04


ABD'de temmuz ile eylül ayları arasında kaydedilen gayri safi yurt içi hâsılanın, tüm seneye yayıldığında, yüzde 5'lik bir büyüme sağladığı bildirildi.

Amerikan Ticaret Bakanlığı, ülkede tüketimin ve yatırımların artması nedeni ile büyüme oranlarında ikinci kez yukarıya doğru düzeltme yapıldığını duyurdu.

İşsizlik maaşı

Öte yandan, ABD'de işsizlik maaşına ilk kez başvuranların sayısı geçen hafta beklentilerin altında kalarak 280 bine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 14-20 Aralık haftasında işsizlik maaşına ilk kez başvuranların sayısı önceki haftaya oranla 9 bin kişi azaldı.

Ekonomistler, beklentinin altında gelen işsizlik maaşı başvurularının, ekonomiye duyulan güvenin artmasıyla azalan işten çıkarmaların yanı sıra artan istihdam olanaklarını yansıttığını ifade ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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