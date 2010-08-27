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Ekonomi

ABD ekonomisi, yüzde 1,6 büyüdü

ABD ekonomisinın yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,6 oranında büyüdüğü açıklandı.

27 Ağustos 2010 03:00

T24- ABD ekonomisinın yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,6 oranında büyüdüğü açıklandı. İlk tahminler, ekonominin Nisan-Haziran 2010 döneminde yüzde 2,4 oranında büyüyeceği yönündeydi.


BBC'de yer alan habere göre, uzmanlar, yine de bu revizyonun beklenenden daha iyi olduğunu belirtiyor.

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,7 büyümüştü.

Ekonomiye ilişkin son veriler, ülkenin çifte dipli resesyona girip, tüm dünyayı peşinden sürükleyebileceği endişelerine neden olmuştu.

Yeni açıklanan rakamlar, bireysel tüketim oranının beklenenden daha yüksek olduğuna işaret ediyor.


Bernanke'nin konuşması bekleniyor


Amerikan Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke'nin bugün diğer merkez bankası başkanlarına sesleneceği konuşma merakla bekleniyor.

Gözlemciler, özellikle emlak piyasasında karamsarlığa neden olan olumsuz göstergeler nedeniyle Bernanke'nin piyasalara yeniden güven aşılamak için adımlar atması gerektiğini söylüyor.

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