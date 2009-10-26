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Ekonomi

'ABD ekonomisi yavaş toparlanır, dolar düşecek'

Nobel ödüllü iktisatçı Profesör Phelps, ABD ekonomisinde hızlı bir toparlanma beklemediğini, doların değer kaybedeceğini söyledi.

26 Ekim 2009 02:00

Nobel ödüllü iktisatçı Profesör Phelps, ABD ekonomisinde hızlı bir toparlanma beklemediğini, doların değer kaybedeceğini söyledi.

Başkanlığını Halit Narin'in yaptığı Uluslararası Tekstil Sanayicileri Federasyonu'nun (ITMF) 2009 yıllık konferansında dün Şanghay'da konuşan Phelps, ABD ekonomisinin son 10 yıldaki dinamizminin bir kısmını kaybettiğini kaydetti ve bu kaybı şöyle açıkladı: "Son on yılda işsizlik oranındaki düşüklük konut sektöründeki "pembe" beklentilerin sonucuydu. Kaynaklar bu sektöre aktarıldı. Subprime krediler açıldı. Ama artık böyle olmayacak. Ekonominin toparlanması eski düzeyde olmayacak ve orta vadeyi bulacak." İşsizliğin eski yüzde 4,5'lik düzeyine geri dönmesini beklemediğini söyleyen Phelps, gelecekteki işsizlik oranı için yüzde 6, 5-7 düzeyini telafffuz etti.
 
ABD'li bankalar daha az kredi verecek

ABD'de bankacılık sektörünün gelecekte daha az kredi vereceğini söyleyen Phelps, boşluğu hedge fonlar gibi yeni kreditör kuruluşların dolduracağını, ancak açığın yine de tam olarak kapanmayacağını ileri sürdü. Dolayısıyla gelecekte küresel finans piyasalarında kredi darlığının yaşanacağını savunan Phelps, doların uluslararası para birimi olarak rolünü kaybetmesi ve yeni bir para biriminin ortaya çıkmasının dünya ekonomisi için bir deprem olmayacağını ifade etti.

Çin'in yerli inovasyon açısından yetersiz olduğunu söyleyen Phelps, hızlı büyümenin her zaman inovasyonun işareti olmadığına dikkat çekti. Phelps şunları söyledi: "Çin teknolojisinin büyük kısmı son 30 yılda batıdan transfer edildi. Ekonomi ve şirketler geliyor ama daha fazla ileriye gitmek için daha çok araştırmak ve daha çok tasavvur etmek gerekir."

'Dünya pazarlarını ortak paylaşalım'

IMTF Başkanı Halit Narin Şangay'da cumartesi başlayan yıllık toplantılarda yaptığı açılış konuşmasında dünya pazarlarını ortak paylaşmanın önemine değindi ve tekstilcilere istihdamı artırma çağrısı yaptı. Gelecekte sosyal hayatın geliştirilmesi için daha çok çalışmak gerektiğinin altını çizen Narin sosyal hayatın gelişmesi için poitikacıları da zorlamak gerektiğini vurguladı.

Tekstil'in, sosyal ve çalışan bir sektör olduğunu dile getiren Narin, "Elinizden gelenin en iyisini verin insanlara. Daha çok iş verin insanlara. İşçilerinizi azaltmayın. Onları fabrikalarınızda tutmanın yollarını arayın ve hayat standartlarını aynı seviyede tutmaya gayret edin" diye konuştu.

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