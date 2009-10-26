'ABD ekonomisi yavaş toparlanır, dolar düşecek'

Nobel ödüllü iktisatçı Profesör Phelps, ABD ekonomisinde hızlı bir toparlanma beklemediğini, doların değer kaybedeceğini söyledi.
Başkanlığını Halit Narin'in yaptığı Uluslararası
Tekstil Sanayicileri Federasyonu'nun (ITMF) 2009 yıllık konferansında
dün Şanghay'da konuşan Phelps, ABD ekonomisinin son 10 yıldaki
dinamizminin bir kısmını kaybettiğini kaydetti ve bu kaybı şöyle
açıkladı: "Son on yılda işsizlik oranındaki düşüklük konut sektöründeki
"pembe" beklentilerin sonucuydu. Kaynaklar bu sektöre aktarıldı.
Subprime krediler açıldı. Ama artık böyle olmayacak. Ekonominin
toparlanması eski düzeyde olmayacak ve orta vadeyi bulacak." İşsizliğin
eski yüzde 4,5'lik düzeyine geri dönmesini beklemediğini söyleyen
Phelps, gelecekteki işsizlik oranı için yüzde 6, 5-7 düzeyini telafffuz
etti.
ABD'li bankalar daha az kredi verecek
ABD'de
bankacılık sektörünün gelecekte daha az kredi vereceğini söyleyen
Phelps, boşluğu hedge fonlar gibi yeni kreditör kuruluşların
dolduracağını, ancak açığın yine de tam olarak kapanmayacağını ileri
sürdü. Dolayısıyla gelecekte küresel finans piyasalarında kredi
darlığının yaşanacağını savunan Phelps, doların uluslararası para
birimi olarak rolünü kaybetmesi ve yeni bir para biriminin ortaya
çıkmasının dünya ekonomisi için bir deprem olmayacağını ifade etti.
Çin'in
yerli inovasyon açısından yetersiz olduğunu söyleyen Phelps, hızlı
büyümenin her zaman inovasyonun işareti olmadığına dikkat çekti. Phelps
şunları söyledi: "Çin teknolojisinin büyük kısmı son 30 yılda batıdan
transfer edildi. Ekonomi ve şirketler geliyor ama daha fazla ileriye
gitmek için daha çok araştırmak ve daha çok tasavvur etmek gerekir."
'Dünya pazarlarını ortak paylaşalım'
IMTF
Başkanı Halit Narin Şangay'da cumartesi başlayan yıllık toplantılarda
yaptığı açılış konuşmasında dünya pazarlarını ortak paylaşmanın önemine
değindi ve tekstilcilere istihdamı artırma çağrısı yaptı. Gelecekte
sosyal hayatın geliştirilmesi için daha çok çalışmak gerektiğinin
altını çizen Narin sosyal hayatın gelişmesi için poitikacıları da
zorlamak gerektiğini vurguladı.
Tekstil'in,
sosyal ve çalışan bir sektör olduğunu dile getiren Narin, "Elinizden
gelenin en iyisini verin insanlara. Daha çok iş verin insanlara.
İşçilerinizi azaltmayın. Onları fabrikalarınızda tutmanın yollarını
arayın ve hayat standartlarını aynı seviyede tutmaya gayret edin" diye
konuştu.