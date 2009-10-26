'ABD ekonomisi yavaş toparlanır, dolar düşecek'

Nobel ödüllü iktisatçı Profesör Phelps, ABD ekonomisinde hızlı bir toparlanma beklemediğini, doların değer kaybedeceğini söyledi.



Başkanlığını Halit Narin'in yaptığı Uluslararası Tekstil Sanayicileri Federasyonu'nun (ITMF) 2009 yıllık konferansında dün Şanghay'da konuşan Phelps, ABD ekonomisinin son 10 yıldaki dinamizminin bir kısmını kaybettiğini kaydetti ve bu kaybı şöyle açıkladı: "Son on yılda işsizlik oranındaki düşüklük konut sektöründeki "pembe" beklentilerin sonucuydu. Kaynaklar bu sektöre aktarıldı. Subprime krediler açıldı. Ama artık böyle olmayacak. Ekonominin toparlanması eski düzeyde olmayacak ve orta vadeyi bulacak." İşsizliğin eski yüzde 4,5'lik düzeyine geri dönmesini beklemediğini söyleyen Phelps, gelecekteki işsizlik oranı için yüzde 6, 5-7 düzeyini telafffuz etti.

ABD'li bankalar daha az kredi verecek





ABD'de bankacılık sektörünün gelecekte daha az kredi vereceğini söyleyen Phelps, boşluğu hedge fonlar gibi yeni kreditör kuruluşların dolduracağını, ancak açığın yine de tam olarak kapanmayacağını ileri sürdü. Dolayısıyla gelecekte küresel finans piyasalarında kredi darlığının yaşanacağını savunan Phelps, doların uluslararası para birimi olarak rolünü kaybetmesi ve yeni bir para biriminin ortaya çıkmasının dünya ekonomisi için bir deprem olmayacağını ifade etti.



