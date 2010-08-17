-ABD EKONOMİSİ WASHINGTON (A.A) - 17.08.2010 - ABD'de Temmuz ayında üretici fiyatları, 3 aylık düşüş sürecinin ardından yüzde 0,2 arttı. Çalışma Bakanlığının açıklamasına göre, gıda ve enerji fiyatları dışarıda tutularak hesaplanan ''çekirdek'' endeksteki artış ise yüzde 0,3'ü buldu. ABD'de sanayi üretimi, Temmuz ayında yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde arttı. Ekonomistlerin beklentisi, sanayi üretiminin geçen ay yüzde 0,5 artması yönündeydi. ABD Merkez Bankası'nın (FED) açıkladığı verilere göre, Haziran ayında yüzde 74,1 olan kapasite kullanımı ise yüzde 74,8 ile 2008 yılı Eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu. Daha önce yüzde 0,1 artış olarak açıklanan Haziran ayındaki sanayi üretimi yüzde 0,1 düşüş olarak revize edildi. Sanayi üretimi Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 7,7 artış kaydetti. ABD'de yeni konut inşası, Temmuz ayında yüzde 1,7 artış gösterdi. ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Temmuz ayında yeni konut inşaatları 546 bin adet oldu. Daha önce Haziran ayında 546 bin olduğu açıklanan yeni konut inşaatı sayısı, 537 bin olarak revize edildi. Temmuz ayında, inşaat ruhsatı başvuru sayısı da 565 bin oldu. Söz konusu rakam, Mayıs 2009'dan bu yana gerçekleşen en düşük düzeyi oluşturdu.