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Ekonomi

ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte rekor büyüme kaydetti

Ülkede 3. çeyrekte gayri safi yurtiçi hasıla yıllık bazda yüzde 33,1 oranında arttı

29 Ekim 2020 21:46

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