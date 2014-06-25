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Dünya

ABD ekonomisi beklenenin de üstünde küçüldü

ABD'de yılın birinci çeyreğine ait büyüme üçüncü kez revize edilerek, ekonomideki daralmanın yüzde 2,9 olduğu açıklandı

25 Haziran 2014 22:33

ABD'de yılın birinci çeyreğine ait GSYH oranları üçüncü kez revize edildi. ABD Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), 2014'ün birinci çeyreğinde yüzde 2,9 daraldı. Yapılan ilk tahminlerde büyümenin yüzde 0,1 olacağı belirtilmiş ancak bu oran geçen ay yüzde 1 küçülme olarak düzeltilmişti. Bu son revizyon ise ABD ekonomisindeki daralmanın beklentilerin oldukça üzerinde olduğunu ortaya koyuyor.

Radikal’de yer alan habere göre, tahminlerin üstünde gerçekleşen daralmaya sert ve uzun kış döneminin yol açtığı ve bunun yeni bir durgunluğa neden olmayacağı belirtiliyor. Sağlık sektöründeki daralma ile dış ticaret açığının önceki tahminlerden daha yüksek çıkması da Üçüncü revizyonun nedenleri arasında gösteriliyor. Ekonomi ve finans çevrelerinin beklentisi, büyüme oranının üçüncü revizyonda yüzde 1,7 küçülme şeklinde düzeltileceği yönündeydi.

Yılın ikinci çeyreği için daha iyimser olan analistler, nisan - haziran aylarında havaların ısınmasıyla ekonominin canlanacağını ve bu çeyreğe ait büyümenin yüzde 4'e kadar yükselebileceğini öngörüyor.

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