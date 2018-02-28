ABD ekonomisi 4. Çeyrekte yüzde 2.5 büyüdü (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)

İstanbul, 28 Şubat (DHA) – ABD ekonomisinde büyüme 2017’nin 4. çeyreğinde yüzde 2.5’e geriledi. Çalışma Bakanlığı ekonominin 2017’nin dördüncü çeyreğinde beklentiler paralel olarak yüzde 2.5 büyüdüğünü açıkladı. ABD ekonomisi 2017’nin 3. çeyreğinde yüzde 3.2 büyümüştü.

Dördüncü çeyreğe ilişkin ilk öncü gösterge yüzde 2.6’yken, ikinci öncü göstergede büyüme beklentisi yüzde 2.5 olarak açıklanmıştı.

Bu veriler ışığında ABD ekonomisi 2017 yılında yüzde 2.3 büyümüş oldu. İlk hesaplamalar ise ABD ekonomisinin yüzde 1.5 büyüyeceğine işaret ediyordu.

Kişisel tüketim harcamaları da dördüncü çeyrekte 2016’nın 2. Çeyreğinden bu yana en yüksek artışını kaydederek üç yılın en hızlı artışını gerçekleştirdi.

ABD ekonomisinin 2018’in ilk çeyreğinde ise yüzde 1.8 büyümesi bekleniyor. İlk üç ayın mevsimsel nedenlerle düşük büyüme olacağı belirtilen CNBC analizine göre 1.5 trilyon dolarlık vergi kesintileriyle yılın geri kalanında büyümenin güçlenerek devam etmesi öngörülüyor.