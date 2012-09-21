T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD, ek askerleri Afganistan'dan çekti

ABD Başkanı Obama'nın 3 yıl önce verdiği talimatla Afganistan'a yollanan 33 bin ek askerin tamamının bu ülkeden çekilme işlemi tamamlandı

21 Eylül 2012 14:04

ABD Başkan Barack Obama tarafından 3 yıla aşkın bir süre önce Afganistan'da konuşlandırılmış olan 33 bin ek Amerikan askerinden son birlikler de ülkeden ayrıldı.

'Obama güçleri' Taliban güçlerini uzaklaştırmak ve Afgan hükümetine bağlı birliklere, ülkede güvenlik sağlama işini yeniden üstlenebilmeleri için zaman tanımak amacıyla konuşlandırılmıştı

Afganistan'da geriye 68 bin dolayında Amerikan görevlisi kaldı.

Son haftalarda Afgan polis ve askeri güçlerinden, uluslararası güçlerde görevli askerlere yönelik saldırıların artması üzerine, NATO koalisyonu ortak operasyonları azalttı.

ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, askerlerin geri çekilmesiyle ilgili olarak yayımladığı açıklamada, önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını kaydetti.

Obama yönetiminin Afganistan'a ek askeri birlik göndermesinin, Taliban'ın geri püskürtülmesinde ve el Kaide örgütündeki yandaşlarının yıpratılmasında başarılı olduğunu söyleyen Savunma Bakanı Panetta, güvenliği sağlama görevinin Afgan güçlerine devri sürecinin, planladığı gibi 2014 sonunda tamamlanacağını kaydetti.

Bu yıl içinde ISAF'a bağlı 51 asker, Afgan güvenlik görevlilerinin ya da bu güçlerin üniformasını giymiş kişilerin saldırılarında hayatını kaybetti.

Panetta, bu tür saldırıları "Taliban'ın son nefesleri' diye tanımlamıştı. Ancak ABD'li diğer askeri liderler, bu tür saldırıların Amerikan askerleri üzerindeki etkisini gündeme getirmekte. (BBC Türkçe)

ETİKETLER

abdaskerafganistantalibançekildigeri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24