ABD, ek askerleri Afganistan'dan çekti

ABD Başkan Barack Obama tarafından 3 yıla aşkın bir süre önce Afganistan'da konuşlandırılmış olan 33 bin ek Amerikan askerinden son birlikler de ülkeden ayrıldı.

'Obama güçleri' Taliban güçlerini uzaklaştırmak ve Afgan hükümetine bağlı birliklere, ülkede güvenlik sağlama işini yeniden üstlenebilmeleri için zaman tanımak amacıyla konuşlandırılmıştı

Afganistan'da geriye 68 bin dolayında Amerikan görevlisi kaldı.

Son haftalarda Afgan polis ve askeri güçlerinden, uluslararası güçlerde görevli askerlere yönelik saldırıların artması üzerine, NATO koalisyonu ortak operasyonları azalttı.

ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, askerlerin geri çekilmesiyle ilgili olarak yayımladığı açıklamada, önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını kaydetti.

Obama yönetiminin Afganistan'a ek askeri birlik göndermesinin, Taliban'ın geri püskürtülmesinde ve el Kaide örgütündeki yandaşlarının yıpratılmasında başarılı olduğunu söyleyen Savunma Bakanı Panetta, güvenliği sağlama görevinin Afgan güçlerine devri sürecinin, planladığı gibi 2014 sonunda tamamlanacağını kaydetti.

Bu yıl içinde ISAF'a bağlı 51 asker, Afgan güvenlik görevlilerinin ya da bu güçlerin üniformasını giymiş kişilerin saldırılarında hayatını kaybetti.

Panetta, bu tür saldırıları "Taliban'ın son nefesleri' diye tanımlamıştı. Ancak ABD'li diğer askeri liderler, bu tür saldırıların Amerikan askerleri üzerindeki etkisini gündeme getirmekte. (BBC Türkçe)