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Dünya

ABD: Eğit-donattan yalnızca 4 ya da 5 kişi kaldı

'Keşke böyle sonuçlanmasaydı, ama gerçek bu'

17 Eylül 2015 21:32

ABD'li General Lloyd Austin, 500 milyon Dolar bütçe ayrılan eğit-donat programına katılanlardan yalnızca 4 ya da 5 kişinin Suriye'de Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı savaştığını söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, ABD Merkez Kuvvet Komutanlığı'nın (CENTCOM) başındaki General Austin, kendisine ABD'nin eğittiği kaç kişinin Suriye'de savaştığı sorusuna "Az bir rakam... 4 veya 5 kişi diyebiliriz" yanıtını verdi.

Generalin konuşması sırasında yanında bulunan Savunma Bakanı Müsteşarı Christine Wormuth, yaklaşık 100 kişinin halihazırda eğitimde olduğunu vurgulayarak, eğitilenlerin sayısının azlığını ise katılanların kimlik incelemesi süreciyle ve militanların Suriye rejimine karşı değil, yalnızca IŞİD'e karşı savaşacak olmasıyla açıkladı.

Cumhuriyetçi Senatör Kelly Ayotte, belirtilen rakamı bir "şaka" olarak değerlendirdi. Eğit-donat programının 'tam manasıyla bir fiyasko' olduğunu vurgulayan Ayotte, "Keşke böyle sonuçlanmasaydı, ama gerçek bu" dedi.

Bunun uzun bir süreç olduğunu kaydeden Austin, "Ancak kalıcı ve olumlu sonuçlar almak istiyorsak, bu şekilde devam etmeliyiz" dedi.

ABD, IŞİD'e karşı savaşmak üzere yetiştirmek istediği ve 'ılımlı muhalifler' olarak tanımladığı 5 bin kadar kişi için 500 milyon dolar ayırmıştı. Eğitimi tamamlayan 54 kişi, Türkiye üzerinden Suriye'ye geçmiş fakat El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi çatışmaya girmiş ve bazıları da kaçırılmıştı.

 

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