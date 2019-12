'ABD, Ege'de füze kalkanı için çalışma başlattı'

T24 - ABD'nin, Ege'de füze kalkanı oluşturmak amacıyla bazı bölgelerde harita çalışmaları başlattığı iddia edildi. Atina'da yayımlanan To Vima gazetesinin haberinde, ABD'nin, "İran tehdidine" karşı bu yıl sonuna kadar aşamalı olarak uygulamaya koymayı planladığı füze kalkanı çerçevesinde, silah sistemlerini tanıtmak ve bazı bölgelerde harita çalışmaları yapmak üzere, son teknoloji silah sistemleriyle donatılmış bir savaş gemisini bölgeye gönderdiği belirtildi.







To Vima, "özel bilgilere" dayandırdığı haberinde, mart ayında ABD'nin Norfolk Limanı'ndan hareket ederek, 17 Mayıs'ta Yunanistan'a gelen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait "USS Monterey" isimli savaş gemisinin Kuzey ve Doğu Ege bölgelerinde harita çalışmaları yaptığını duyurdu.





Amerikalıların, gemide bulunan "Aegis" silah sistemlerinin olanaklarıyla ilgili Yunanlı subaylara gösterimde bulunduğu kaydedilen haberde, halen bölgede bulunan ABD gemisinin önümüzdeki günlerde çalışmalarını sürdürmek üzere Girit adasının doğusuna hareket edeceği belirtildi.





To Vima gazetesinin haberinde, "yüksek düzeyde askeri ve diplomatik kaynakların" yaptıkları değerlendirmelerde, "ABD'nin, Ege'de bir füze kalkanı oluşturmasında Türkiye'nin ve Rusya'nın tavırlarının belirleyici faktör olduğu" ve "bu konuda şimdilik herhangi bir sonuca varmak için erken olduğu" yorumlarında bulundukları aktarıldı.





Haberinde "Ege'de bir füze kalkanı oluşturulması için, Türk-Yunan ilişkilerindeki 'ağırlıkların' ve 'özel koşulların' ortadan kaldırılması gerekeceğini" belirten To Vima, "Perde arkasında olup bitenleri bilenler, Yunanistan'ın, füze kalkanı kartını değerlendirerek, önemli kazanımlar elde edebileceği ve milli konuları gündeme getirebileceği konusunda ısrar ediyorlar" ifadelerini kullandı.