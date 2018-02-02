T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD, efsane futbolcuya vize vermedi

Maradona'nın, vize başvurusunun reddedilmesinde bir röportajda söylediği 'Trump bir kukladır' sözlerinin etkili olduğu bildirildi

02 Şubat 2018 19:41

Arjantili eski futbol efsanesi Diego Maradona'nın ABD'ye yaptığı vize başvurusunun ret edildiği belirtildi.

Miami'de görülecek bir davaya katılmak için ABD'ye vize başvurusu yapan dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından sayılan Maradona'nın başvurusunun ret edilmesinde Venezüela kanalı Telesur'a verdiği röportajda söylediği 'Trump bir kukladır' sözlerinin etkili olduğu iddia edildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, konuyla ilgili olarak açıklama yapan avukatı Matias Morla, kendisi Amerikan elçiliğindeyken Maradona’nın Telesur’a konuşacağını öğrendiğini ve müvekkilinden ”Lütfen Diego, ABD hakkında ağzını açma” ricasında bulunduğunu anlattı.

Telesur söz konusu olunca röportajın tahmin edilen yönde gittiğini söyleyen Morla, ”ABD Başkanı Donald Trump hakkında ne düşünüyorsun” sorusu yöneltilince Maradona’nın da ‘kukla’ anlamına gelen ‘chirolita’ sözünü kullanıp ‘‘Trump bir kukladır” dediğini aktardı.

Avukat, bunun üzerine Maradona’ya “Bu hitap tercihinden sonra Miami’de seni benim temsil etmem gerekecek” dediğini belirtti.

1994'te de kriz çıkmıştı

Bu, Arjantinli futbol efsanesinin ABD’de bulunmasına yönelik ilk yasak değil. 1994 Dünya Kupası sırasında yapılan testlerde kanında kokain bulunması sonrası ABD’den gönderilmiş ve ülkeye bir daha gelmemesi söylenmişti.

Küba ve Venezuela’ya desteği, Arjantinli devrimci Ernesto ‘Che’ Guevara’ya sevgisiyle de tanınan 57 yaşındaki Maradona, şu sıra BAE’nin El Fujairah kulübünde teknik direktörlük yapıyor.

ETİKETLER

MaradonaABDArjantinvizeret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24