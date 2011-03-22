-ABD DÜŞEN UÇAĞINI DOĞRULADI WASHINGTON (A.A) - 22.03.2011 - ABD ordusunun Afrika Komutanlığı, Hava Kuvvetleri'ne ait F-15E tipi bir savaş uçağının dün gece Libya'da düştüğünü doğruladı. Komutanlığın sözcülerinden Vince Crawley, uçağın düşman ateşi yüzünden değil, büyük olasılıkla teknik sorun nedeniyle düştüğünü söyledi. Crawley, uçaktaki iki pilotun da kurtulduğunu ve pilotlardan yaralı olanın durumunun iyiye gittiğini belirtti. Amerikan uçağının düştüğünü ilk duyuran İngiliz Daily Telegraph gazetesi de F-15E tipi uçağın teknik sorun yüzünden düştüğünün sanıldığını kaydetmişti.