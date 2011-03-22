T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD DÜŞEN UÇAĞINI DOĞRULADI WASHINGTON (A.A)

22 Mart 2011 15:02

-ABD DÜŞEN UÇAĞINI DOĞRULADI WASHINGTON (A.A) - 22.03.2011 - ABD ordusunun Afrika Komutanlığı, Hava Kuvvetleri'ne ait F-15E tipi bir savaş uçağının dün gece Libya'da düştüğünü doğruladı. Komutanlığın sözcülerinden Vince Crawley, uçağın düşman ateşi yüzünden değil, büyük olasılıkla teknik sorun nedeniyle düştüğünü söyledi. Crawley, uçaktaki iki pilotun da kurtulduğunu ve pilotlardan yaralı olanın durumunun iyiye gittiğini belirtti. Amerikan uçağının düştüğünü ilk duyuran İngiliz Daily Telegraph gazetesi de F-15E tipi uçağın teknik sorun yüzünden düştüğünün sanıldığını kaydetmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24