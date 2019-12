-ABD: DURUMUN CİDDİYETİNİ FARKINDAYIZ WASHINGTON (A.A) - 01.12.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, Wikileaks belgeleriyle ilgili olarak, "Durumun ciddiyetinin farkındayız. Bunun etkisini en aza indirmek için mümkün olan her şeyi yapacağız. Türkiye ya da diğer ülkeler olsun, dünya genelinde ülkelerle temaslarımızı sürdürmeye bağlılığımız devam ediyor" dedi. Crowley, günlük basın toplantısında, "ABD'nin bu skandalın üstesinden nasıl geleceği ve Türkiye gibi ülkelerle ilişkilerini yeniden nasıl rayına sokacağı"na dair bir soru üzerine, şunları kaydetti: "Diplomatların dünyada oynadığı roller vardır. Dünya genelinde konuşlanan diplomatlarımızın sorumluluğu, hükümetlerle ve sivil toplumla etkileşim içinde olmak, çeşitli ülkelerdeki olayları analiz edip, ABD'nin dış politikasının biçimlendirilmesi ve icrası çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı ve diğer kurumlara rapor sunmaktır. Diğer ülkelerin diplomatları da aynı şeyi yaparlar. Ülkeler arasındaki bu işbirliği sisteminin ve etkileşimin temeli güven ve gizliliktir. Her şeyden önce, bu belgelerin yayımlanmasından kimin sorumlu olduğunu herkesin bildiğini düşünüyorum." Sözcü Crowley, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dolayısıyla durumun ciddiyetinin farkındayız. Bunun etkisini en aza indirmek için mümkün olan her şeyi yapacağız. Türkiye ya da diğer ülkeler olsun, dünya genelindeki ülkelerle temaslarımızı sürdürmeye bağlıyız." Crowley, ilişkilerine hala ulusal ve karşılıklı çıkarlar ile karşılıklı saygının rehberlik ettiğini kaydederek, bu güveni yeniden inşa etmek için ellerinden gelen çalışmayı yürüteceklerini söyledi. -PAKİSTAN MECLİSİ: WIKILEAKS BELGELERİ KOMPLO Pakistan Parlamentosu Daimi Komitesi üyelerinin imzasıyla yayımlanan bildiride, "Wikileaks'deki belgelerin Müslüman ülkeler arasında zaten zayıf olan ilişkilere zarar vereceği ve bu amaçla yayımlanan belgelerin kasıtlı olarak planlanmış bir komplo olduğu" savunuldu. Gazetecilere açıklama yapan Meclis Daimi Komite Başkanı Belum Hasnain, söz konusu belgelerin kitle iletişim araçları vasıtasıyla sürekli gündemde tutulmasının da yine İslam ülkeleri arasındaki ilişkilere yalnızca zarar vereceğini söyledi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, belgelerin yayımlandığı ilk gün Wikileaks sitesini kınamış ve bu belgeleri yayımlayanları ''sorumsuzlukla'' suçlamıştı. -KÜBA, FARC, ELN VE ETA MİLİTANLARINA "BARINAK" SAĞLIYOR El Pais gazetesinin yayımladığı Wikileaks belgelerine göre, Amerikalı diplomatların şubat 2009 tarihli notlarında, sayıları hakkında bilgi verilmeyen örgüt üyelerinin Küba'da tedavi gördükleri ve dinlendikleri belirtildi. "Gizli" ibareli bu notlara göre, "ellerinde, FARC ve ELN ile ETA üyelerinin Havana'da bulunduğuna dair güvenilir raporların bulunduğunu" kaydeden diplomatlar, "ETA ve FARC üyelerinin Küba'da vakit geçirdiği ve bazılarının ailelerinin de bu ülkede bulunduğunu" dile getirdi. Militanların ülkede bulundukları süre içinde "dinlendikleri, tedavi gördükleri ve diğer hizmetlerden yararlandıkları" kaydedilen notlarda, Raul Castro hükümetinin "FARC üzerinde bir etkisinin bulunabileceği" tahmininde bulunuldu. Küba Komünist Partisinin dışilişkiler komitesinin, FARC'ın siyasi kanadı olarak belirtilen yasa dışı Kolombiya komünist partisiyle yakın ilişkilerini sürdürdüğüne de değinildi.