ABD, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi oldu

Dev kurtarma paketi onaylandı

New York Times’a göre, Bush yönetimi başkanlık seçiminin yapılacağı 4 Kasım 2008’e kadar bankalardan sorunlu varlık almayacak. Ancak, Hazine Bakanı Henry Paulson varlık satın alma kararı verecek bir komisyon kurarak çalışacak.1929 yılından bu yana devletin ekonomiye en büyük müdahalesi olarak anılan 850 milyar dolarlık paketin onaylanması ile birlikte ABD Yönetimi dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi haline geldi. Paketin yasalaşmasıyla birlikte Hazine Bakanı Henry Paulson hangi varlıkların satın alınacağına dair karar almak için görevlendirilmiş bir komisyon kuracak. Ancak, Amerikalı New York Times gazetesinin haberine göre ABD Başkanı George W. Bush’un 90 dakikada jet hızıyla imzalamış olmasına karşın Hazine, başkanlık seçimlerinin gerçekleşeceği 4 Kasım gününe kadar herhangi bir bankadan bir varlık satın almayacak.Hükümet kanadından resmi bir açıklama gerçekleşmemiş olmasına karşın Başkan Bush da önceki gün Amerikalıları görünür sonuçlar için acele etmemeleri konusunda uyardı. Bush, "Elimizden geldiğince hızlı çalışacağız. Ancak bunu bir gecede başarabileceğimizi sanmıyoruz. Öncelikle hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak bir plan oluşturmaya odaklanacağız. Bu yolla mükelleflerin parasını boşa harcamayacağımız da garanti altına alınmış olacak" dedi."Yeni otoriteleri belirlemek için harekete geçiyoruz. Bu konuda oldukça sistematik bir şekilde ilerleyeceğiz. Çok hazırlık yaptık. Danışmanlarımızı özel sektörden getireceğiz" diyen Paulson paketin uygulanması konusunda şöyle ilerleyecek:Planın ana hatlarının belirlenmesi için 20 kişilik bir ekip oluşturulacak.Detay uygulamalar için de 5-10 farklı varlık yönetim şitrketi ile çalışılacak.Paulson, öncelikle, "toksik" diye nitelenen çok sorunlu varlıkları hedef alacak ve onları değerlendirecek Eski Goldman Sachs yöneticilerinden Ed Frost geçici ekip başkanlığı görevini yürütecek. Frost, Mali İstikrar Ofisi’ni (OFS) kuracak.Sorunlu (Toksik) varlık alımlarına en az dört hafta sonra başlanabileceğine dikkat çeken yetkililer satın alımların yavaş yavaş ve pilot programlar dahilinde başlayacağına dikkat çekiyor. Hazine Bakanlığı’nın mevcut ihtiyaçlar ve yeni program için Aralık ayından önce yarım trilyon dolarlık borç satışı yapabileceği de belirtiliyor. Uzmanlar, Henry Paulson’ın hızla hareket edeceğini ifade ediyor. Hazinenin aldığı tavsiyeye göre, üç ve yedi yıllık tahviller satabileceği de iddia ediliyor.850 milyar dolarlık yasa Henry Paulson’a öncelikle, bankalar ve diğer finans kurumlarından 250 milyar dolarlık varlık alım yetkisi veriyor.Paulson’ın bir diğer 100 milyar dolarlık alım için Beyaz Saray’ın onayını alması gerekiyor.Diğer 350 milyar dolarlık dilim için ise Kongre onayı gerekiyor.Yasa Paulson’a hangi yetkileri veriyorHenry Paulson yeni yasa ile bankacılık sisitemine doğrudan sermaye enjekte edebilecek.Hükümetin kuracağı kurul zordaki ev sahipleri için mortgage şartlarını değiştirebilecek.Yasa kapsamında sorunlu varlıkları satın alınan finans kurumlarında yönetici maaşına sınır getirilecek.El konulan bankalarda mevduatlar için verilen garanti limiti 100 bin dolardan 250 bin dolara yükselecek.Hükümet varlıklarına yatırım yaptığı şirketlerin hisselerine sahip olabilecek.ABD Hükümeti bankaların satamadıkları varlıklarını almak için ters ihale yöntemini kullanacak. Bu yöntem kapsamında hükümet varlık satın almak için bir fiyat önerisinde bulunacak. Bu fiyat önerisinin ardından varlıklarını satmak isteyen kurumlar hükümete başuruda bulunacak. Başvuran banka sayısı arttıkça, varlıkların fiyatı düşecek. Bu aşamada hükümet önemli bir karar vermek zorunda kalacak. Varlıkların çok düşük fiyattan alınması bankaları, bilançolara yansıyan fiyatlardan akalınması ise verghi mükelleflerini zora sokacak. ABD’de çok sayıda alıcısı olamayan varlık bulunması konut fiyatlarının tamamen varlık yönetim şirketlerinin insiyatifinde kalmasına yol açacak. Planın uygulanması konusunda Paulson’ın altı yardımcısı Peter B. McCarthy, Phillip L. Swagel, Neel Kashkari, Kenneth E. Carfine, David G. Nason ve Kevin I. Fromer aktif olarak rol alacak.ABD Hükümeti yetkilileri henüz paketin uygulamasında katkı sağlayacak ve satış işlerini yürütecek olan varlık yönetim şirketlerini seçmedi ve herhangi bir vekalet vermedi. Ancak Hazine Bakanı Henry Paulson, paket henüz onaylanmadan BlackRock, the Pacific Investment Managementve Legg Mason gibi bazı firmalarla görüşmeye başladı. Analistlere 850 milyar dolarlık paketin ilk bölümü olan 250 milyar doların büyük bir kısmı vekalet verilen varlık yönetim şirketlerine akacak. Anlaşma kapsamında varlık yönetim şirketlerine normalde uygulanan tarifenin altında bir bedel ödenmesi bekleniyor. Bu tür şirketler sektörde genellikle varlık değerinin yüzde 1’i oranında ücret alıyor. Hükümet ise zorlu bir yarış sürecinden geçireceği şirketlerin fiyatını kırmayı planlıyor. Buna karşın analistler tüm pazarlıklara rağmen 10 milyarlarca doların bu şirketlere gideceğinin altını çiziyor.