ABD dünyanın en büyük konvansiyel bombasını üretti

Amerikan Hava Kuvvetleri Bakanı Michael Donley, gelmiş geçmiş en büyük konvansiyonel bombayı ürettiklerini açıkladı.

Amerikan askeri çevreleri daha önce medyaya bu bombanın İran ve Kuzey Kore gibi devletlere karşı geliştirildiğini sızdırmıştı.

Donley, test aşaması yıllar süren ve derin sığınakları delmek amacıyla üretilen bombanın kullanıma hazır olduğunu duyurdu.

Üretim aşamasına gelince kadar 330 milyon dolar harcanan ve MOP (Massive Ordnance Penetrator) olarak adlandırılan sığınak delici bomba yerin 70 metre altına girerek orada patlıyor.

Daha önce kullanılan sığınak delici bombalardan tam altı kat daha ağır olarak bomba 2 ton patlayıcı taşıyor.

Amerikan askeri çevreleri daha önce medyaya bu bombanın İran ve Kuzey Kore gibi devletlere karşı geliştirildiğini sızdırmıştı.