ABD: Dünya Kupası'nın gerçekleştiği Rusya terör saldırısına hedef olabilir

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya seyahat uyarısı yayınladı. Uyarıda, Rusya'nın Dünya Kupası nedeniyle terör saldırısına hedef olabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada ayrıca ABD vatandaşlarının Rusya'da genel olarak rahatsız edildiği belirtildi.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Dünya Kupası gibi büyük çaptaki uluslararası organizasyonlar, teröristler için oldukça cazip hedef olarak öne çıkıyor. Teröristler stadyum ve maç izleme alanlarını, turizm merkezlerini, istasyonları ve diğer kamu alanlarını hedef alabilir.''

Uyarıda ayrıca ABD vatandaşlarının sık sık Rusya'daki polis ve diğer yetkililer tarafından rahatsız edildiği, kötü muameleye maruz kaldıkları ve zorla paralarının alınabildiği de yazılı. ABD vatandaşlarına yardım etmek için görevlendirilen konsolosluk yetkililerinin de makul olmayan nedenlerle geciktirildiği de belirtiliyor.