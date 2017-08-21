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Dünya

ABD dünya çapındaki tüm deniz operasyonlarını durdurdu

Bir ABD gemisinin Singapur limanına yaklaşmaya çalıştığı sırada meydana gelen kazada 10 ABD'li denizci kaybolmuş, 5 denizci ise yaralanmıştı

21 Ağustos 2017 21:53

ABD Deniz Kuvvetleri, John McCain adlı savaş gemisinin yaptığı kazanın ardından dünya genelindeki tüm deniz operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

Singapur limanına yaklaşmaya çalışırken belirlenemeyen bir sebeple Liberya bandıralı bir petrol gemisiyle çarpışan ABD savaş gemisi John McCain, ABD'de şok etkisi oluşturdu.
 
10 ABD'li denizcinin kaybolduğu, 5'inin ise yaralandığı kazanın ardından ABD'den flaş bir açıklama geldi.

Tüm dünyada deniz operasyonları durduruldu
 

ABD Savunma Bakanı James Mattis, arama kurtarma çalışmalarının ardından kazayla alakalı soruşturma başlatıldığını açıkladı.
 
ABD Donanmasının Deniz Operasyonları Şefi John Richardson ise yaptığı açıklama ile dünya genelinde ABD'nin tüm deniz operasyonlarının geçici süreliğine durdurulduğunu açıkladı. 

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