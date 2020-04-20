ABD, "DSÖ'ye daha fazla yetki verilmesi gerektiğini" ifade eden G20 bildirisini engelledi

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ABD'de Trump hükûmetinin Dünya Sağlık Örgütü karşıtı tutumu, G20 zirvesinde DSÖ'ye Koronavirüs'le mücadelede daha fazla yetki vermeyi hedefleyen bir bildirinin yayımlanmasını engelledi.

The Guardian'ın haberine göre G20 ülkelerinin sağlık bakanlarının hazırladığı ortak bildiride, "DSÖ'ye Koronavirüs pandemisine bir karşılık koordine etmede daha fazla yetki verilmesi konusunda mutabık kalındı". Ancak ABD, bildiriye destek vermedi.

Bu gelişmenin ardından G20 ülkeleri bu bildiriyi kullanmadı ve telekonferans yoluyla yapılan zirvenin ardından, "Dünyanın pandemiye verdiği karşılıkta eksikler bulunuyor" ifadelerini içeren daha kısa bir bildiri yayımlandı.

Zirveye "ev sahipliği" yapan Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik el-Rabia, pazar akşamı yapacağını açıkladığı basın konferansını iptal etti. Bakan, toplantının iptal edilmesine gerekçe olarak "acil olarak katılması gereken bir toplantıyı" işaret etti.

Dünya yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadeleye odaklanmışken ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta hükûmetine Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yapılan mali yardımı durdurma emri verdiğini duyurdu.

Beyaz Saray'da konuşan Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nün "en temel görevini yerine getiremediğini" ve "cezasını çekmesi gerektiğini" ifade etti.

ABD lideri, DSÖ'yü "Çin'in dezenformasyonunu yaymakla" suçladı. Trump, DSÖ'nün Çin'e verdiği desteğin, virüsün bu kadar yayılmasına sebep olduğunu söyledi.