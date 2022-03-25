ABD, dört Rus hükûmeti yetkilisini küresel enerji sektörüne siber saldırıyla suçladı

ABD Adalet Bakanlığı, dört Rus hükûmeti yetkilisinin 2012 ve 2018 yıllarında küresel enerji sektörünü hedef alan ve binlerce bilgisayarı etkileyen iki büyük hackleme olayında yer almakla suçladığı iddianameleri yayımladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, yeni paylaşılan Ağustos 2021 tarihli iddianamede ABD Adalet Bakanlığı, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden üç hackerın 2012-2017 arasında petrol ve gaz şirketlerinin, nükleer santrallerin ve güç taşıma şirketlerinin bilgisayarlarına siber saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. İddianamede adı geçen üç kişinin ismin Pavel Aleksandrovich Akulov, Mikhail Mikhailovich Gavrilov ve Marat Valeryevich Tyukov, olduğu belirtildi.

İkinci, Haziran 2021 tarihli iddianamede ise ABD Adalet Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı araştırma enstitüsü çalışanı Viktorovich Gladkikh’i başkalarıyla beraber 2017 yılında yabancı rafineri sistemlerini hackleme ve güvenlik sistemlerine kötü içerikli yazılım eklemekle suçladı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rus hükûmetinin gelecekte daha fazla siber saldırı üzerinde çalıştığına dair istihbarat aldığını açıklaması üzerine ABD Adalet Bakanlığı bu iddianameleri yayımladı.