ABD donanmasından 'Türk Bayraklı' paylaşım

ABD donanmasının kuruluşunun 241. yılında, donanma kuvvetlerinin resmi Twitter hesabında, Kuzey Afrika'daki Berberi Savaşı'nda Türk bayrağıyla savaşan askerlerin öldürüldüğünü gösteren temsili tabloyu kullandı. Fotoğrafta, "Amerika'nın denizcileri çetin, cesur ve hazırdır" denildi.

1. Berberi Savaşı'nı ABD Donanmasının, içinde Türk bayrağı olan bu tür bir temsili tabloyu kurumsal hesabından paylaşmayı neden tercih ettiği henüz bilinmiyor.

Söz konusu temsili tabloda, 1801-1805 yıllarında Libya'nın Trablus bölgesinde ABD ile Osmanlı Devleti'ne bağlı Berberi devletleri (Fas, Cezayir, Tunus ve Libya) arasında yaşanan 1. Berberi Savaşı'nın konu edildiği biliniyor.

Savaşın sonunda da ABD, Akdeniz'e girişte Berberi korsanlarına ödedikleri yüklü miktarda vergiden muaf olma hakkını elde etmişti.