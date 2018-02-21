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ABD Donanması'ndan İstanbul paylaşımı

Fotoğrafta, savaş gemisinin burnunda, silah başında, dürbünle 3. Köprüye bakan bir ABD askeri görülüyor

21 Şubat 2018 10:58

ABD'nin Avrupa'daki donanma güçlerinin Twitter sayfasında, 'USS Carney'nin Karadeniz'e sevk edilişini duyuran paylaşımda 3. köprünün fotoğrafı kullanıldı

Habertürk'te yer alan habere göre, Avrupa'daki ABD donanma güçleri, cumartesi günü Twitter'daki duyurusunda Carney gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişini ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü gösteren bir fotoğraf kullanarak Twitter sayfasının kapak fotoğrafı değiştidi. Fotoğrafta savaş gemisinin burnunda, silah başında, dürbünle 3. Köprüye bakan bir ABD askeri görülüyor.

Daha önce Karadeniz'e gönderilen USS Ross adlı bir diğer destroyer ile ABD'nin Karadeniz'deki savaş gemisi sayısı 2'ye çıktı. 

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