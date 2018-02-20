ABD Donanması'ndan 3. köprü paylaşımı

ABD donanması 'USS Carney' adlı destroyerini 2 gün önce Karadeniz'e gönderdi. ABD'nin Avrupa'daki donanma güçlerinin Twitter sayfasında, Carney'nin bölgeye sevk edilişini duyuran mesajda 3. köprünün (Yavuz Sultan Selim Köprüsü) fotoğrafı kullanıldı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Avrupa'daki ABD donanma güçleri, cumartesi günü Twitter'daki duyurusunda Carney gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişini ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü gösteren bir fotoğraf kullandı.

ABD donanması, fotoğrafı Avrupa'daki güçlerinin Twitter sayfasının kapak fotoğrafı da yaptı. Fotoğrafta savaş gemisinin burnunda, silah başında, dürbünle 3. Köprüye bakan bir ABD askeri görülüyor.