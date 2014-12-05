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Dünya

ABD donanmasında 'kadın subaylara taciz' soruşturması

Wyoming denizaltısında kadın subayların duşlarına gizli kamera yerleştirilmesi olayı üzerine Amerikan donanmasında soruşturma başlatıldı

05 Aralık 2014 14:18

ABD donanması denizaltılarında kadın subayların görev yapmasına 3 yıl önce izin vermişti. Wyoming denizaltısında en az üç kadın subayın duş yaparken ve giyinirken görüntüleri çekildi.

Bu uygulamanın ilk başladığı denizaltılardan Wyoming'de kadın subayların duşlarına gizli kamera yerleştirildiği ve görüntülerin mürettebat arasında paylaşıldığı belirlendi.

Wyoming denizaltısında kadın subayların duşlarına gizli kamera yerleştirilmesi olayı Amerikan donanmasında şok yarattı.

Wayoming denizaltısında en az üç kadın subayın bir yıl boyunca duş yaparken ve giyinirken görüntüleri çekildi ve paylaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma 24 yaşındaki bir astsubay kıdemli çavuşun sorumlu olduğuna işaret ediyor.

ABD Donanma Komutanlığı konunun en net biçimde araştırılacağını ve emsal olması için sert biçimde cezalandırılacağını bildirdi.

Olayın yaşandığı Wyoming balistik füze taşıyor ve açık okyanusta görev yapıyor. Denizaltıda 140 er ve kadınlar dahil 15 subay var.

 

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