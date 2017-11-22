ABD donanmasına ait nakliye uçağı Pasifik Okyanusu'na düştü

ABD Donanması, 11 kişiyi taşıyan nakliye uçağının Ronald Reagan uçak gemisine giderken Pasifik Okyanusu'na çakıldığını açıkladı. Japonya Savunma Bakanı İtsunori Onodera, 8 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Japonya'da konuşlu 7. Filo'dan yapılan açıklamada Ronald Reagan gemisinden arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, Japonya saatiyle 2.45'te Okinawa adasının güneydoğusunda gerçekleştiği belirtilen kaza sırasında uçak gemisinin Filipin Denizi'nde görev yaptığı duyuruldu.

ABD Donanması henüz kaza nedeninin bilinmediğini de aktardı.

"Kazanın nedeni motor arızası olabilir"

Diğer taraftan Japonya Savunma Bakanı İtsunori Onodera gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Donanması'nın kendisine 'kazanın motor arızası nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini' söylediğini aktardı.

ABD ordusu Batı Pasifik'te ciddi sayıda askeri varlığa sahip. Japonya ve Güney Kore'de on binlerce ABD askeri konuşlanmış durumda. USS Ronald Reagan uçak gemisi geçen hafta japonya ve Güney Kore donanmasıyla birlikte ortak askeri tatbikat için bölgeye gönderilen 3 uçak gemisinden birisi.