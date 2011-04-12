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Dünya

ABD DONANMASI LAZER SİLAHI DENEDİ ANKARA (A.A)

12 Nisan 2011 00:33

-ABD DONANMASI LAZER SİLAHI DENEDİ ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - Amerikan donanması, savaş gemilerinden birisinden ilk kez lazer silahı ateşleyerek, yeni teknolojiyi test etti. California açıklarında yapılan denemede, araştırmacılar ''high-energy laser'' (Hel) adı verilen lazer silahıyla, ışın göndererek bir başka gemiyi etkisiz hale getirdiler. Donanma yetkilileri, denemenin başarılı olduğunu belirtirken, bu teknolojinin güvenli ve etkin şekilde kullanılabilmesi için daha üzerinde çalışılması gerektiğini kaydettiler. 1970'lerden beri lazer silahları test eden Amerikan ordusu, daha önce benzer sistemleri karada ve havadan yere denemişti.

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