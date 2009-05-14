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Dünya

ABD donanması Aden'de 17 korsan yakaladı

14 Mayıs 2009 03:00

Amerikan donanmasından denizcilerin, Aden Körfezi'nde bir Mısır ticaret gemisine saldıran 17 korsanı yakaladığı bildirildi.

5. Filo'dan yapılan açıklamaya göre, USS Gettysburg kruvazöründen özel eğitimli bir denizci timi, dün korsanların gemisine baskın yaparak 17 korsanı yakalarken, korsanlara ait 8 tüfek ve bir roket atan tüfeğe de el koydu.

Operasyonun korsanların bir Mısır ticaret gemisine ateş açmasından sonra yapıldığı belirtildi.

Yemen'in el Mukalla limanının 75 mil güneyindeki operasyona, "ROKS Munmu the Great" adlı Güney Kore destroyeri de helikopter desteği verdi.

Açıklamada yakalanan korsanların sorgulanmak üzere Amerikan savaş gemisine götürüldüğü kaydedildi.

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