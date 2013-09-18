ABD donanma üssüne saldıran Alexis'in ruh sağlığı bozukmuş

ABD'nin başkenti Washington'da donanma üssündeki baskında, saldırgan dahil 13 kişi öldü. Saldırıda 8 kişi de yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren Aaron Alexis, polisle girdiği çatışmada öldürüldü. ABD'li yetkililer, eski bir ordu mensubu olan Aaron Alexis'in saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor, fakat yakınları Alexis'in ruh halinin iyi olmadığını söylüyor.

Kafasının içinde sesler duyuyordu

ntvmsnbc'nin haberine göre, en yakın arkadaşı Nutpisit Suthamtewakul, Alexis'in gece gündüz 'Shoot 'em up' türü oyunlar oynadığını hatta bu nedenle psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. 18 saatini oyun oynayarak geçiren Alexis'in psikiyatristleri genç adamın kafasının içinde sesler duyduğunu ve çok karanlık bir iç dünyası olduğunu söylüyor.

Arkadaşının çok fazla içtiğini de söyleyen Suthamtewakul, "Yemek için bile oyunun başından kalkmazdı. Bu oyun merakı onu böyle bir saldırıya itmiş olabilir. Bir de sürekli soyulacağı korkusuyla yaşardı, bu nedenle yanında hep silah taşırdı." dedi.