ABD doları, uluslararası piyasada değer kazandı

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ABD dolarının uluslararası döviz borsalarında, önemli para birimleri karşısında dünkü kapanış ve bugün öğle saatlerindeki değerleri şöyle oldu:New York döviz piyasasında dün 1,3652 dolardan kapanan Euronun fiyatı, bugün öğle saatlerinde 1,3565 dolara geriledi.Aynı borsada dün 1,5236 dolarda kapanan İngiliz sterlini de bugün öğle saatlerinde 1,5173 dolara indi.Londra'da dün 925,25 dolardan kapanan altının ons fiyatı, bugün öğle saatlerinde 925,00 dolardan satılıyor.Asya ve Avrupa borsalarıTokyo Borsası yükselişle kapandı. Borsanın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 1,88 (171,29 puan) artarak 9.265,02 puan oldu.Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0,8, Avustralya Borsası yüzde 1,3 ve Tayvan Borsası yüzde 2 değer kazandı.Bu arada Asya'daki işlemlerde ABD ham petrolünün varil fiyatı haziran ayı teslimi 58,63 dolardan işlem görüyor.Avrupa'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0,03, Fransa'da CAC Endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0,19 geriledi.Brüksel'de borsa yüzde 0,57, Madrid'de yüzde 0,44 yükseldi.Petrol fiyatlarıBatı Teksas tipi ham petrolün Haziran teslimi fiyatı 18 sent artarak varili 58,80 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrolün Temmuz teslimi fiyatı 4 sent düşerek varili 58,55 dolardan işlem görüyor.