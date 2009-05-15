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Ekonomi

ABD doları, uluslararası piyasada değer kazandı

15 Mayıs 2009 16:59

Uluslararası piyasalarda bugün ABD doları, Japon yeni dışındaki önemli para birimleri karşısında değer kazandı.

ABD dolarının uluslararası döviz borsalarında, önemli para birimleri karşısında dünkü kapanış ve bugün öğle saatlerindeki değerleri şöyle oldu:

Para Birimi Perşembe Cuma
Japon Yeni 95,71 94,81
İsviçre Frangı 1,1033 1,1081
Kanada Doları 1,1697 1,1720 


New York döviz piyasasında dün 1,3652 dolardan kapanan Euronun fiyatı, bugün öğle saatlerinde 1,3565 dolara geriledi.

Aynı borsada dün 1,5236 dolarda kapanan İngiliz sterlini de bugün öğle saatlerinde 1,5173 dolara indi.

Londra'da dün 925,25 dolardan kapanan altının ons fiyatı, bugün öğle saatlerinde 925,00 dolardan satılıyor.

Asya ve Avrupa borsaları

Tokyo Borsası yükselişle kapandı. Borsanın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 1,88 (171,29 puan) artarak 9.265,02 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0,8, Avustralya Borsası yüzde 1,3 ve Tayvan Borsası yüzde 2 değer kazandı.

Bu arada Asya'daki işlemlerde ABD ham petrolünün varil fiyatı haziran ayı teslimi 58,63 dolardan işlem görüyor.

Avrupa'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0,03, Fransa'da CAC Endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.

Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0,19 geriledi.

Brüksel'de borsa yüzde 0,57, Madrid'de yüzde 0,44 yükseldi.

Petrol fiyatları

Batı Teksas tipi ham petrolün Haziran teslimi fiyatı 18 sent artarak varili 58,80 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrolün Temmuz teslimi fiyatı 4 sent düşerek varili 58,55 dolardan işlem görüyor.

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