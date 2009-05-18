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Ekonomi

ABD doları kararsız, altın değer kazandı

Uluslararası piyasalarda bugün ABD doları, kararsız, dalgalı bir seyir izlerken, altın değer kazandı.

18 Mayıs 2009 03:00

Uluslararası piyasalarda bugün ABD doları, önemli para birimleri karşısında dalgalı bir seyir izlerken, altın değer kazandı.

ABD dolarının uluslararası döviz borsalarında, önemli para birimleri karşısında Cuma günü kapanış ve bugün öğle saatlerindeki değerleri şöyle oldu:

PARA BİRİMİ    PAZARTESİ    CUMA
----------               --------               ------
Japon Yeni         95,67             95,07
İsviçre Frangı     1,1224          1,2320
Kanada Doları    1,1721         1,1796

New York döviz piyasasında Cuma günü 1,3476 dolardan kapanan avronun fiyatı, bugün öğle saatlerinde 1,3471 dolara geriledi.

Aynı borsada 1,5160 dolardan kapanan İngiliz sterlini de bugün öğle saatlerinde 1,5246 dolara çıktı.

Londra'da Cuma günü 929,50 dolardan kapanan altının ons fiyatı, bugün öğle saatlerinde 929,75 dolardan satılıyor.

Ham petrolün Haziran ayı varil teslim fiyatı da değer kazanarak, 57 dolar 23 sent düzeyinden işlem görüyor.

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