ABD: Dokunulmazlıkların kaldırılması endişe verici

138 milletvekilini ilgilendiren TBMM'nin dokunulmazlığı kaldıran anayasa değişikliğiyle ilgili ABD'den "Dokunulmazlıkların kaldırılması endişe verici" açıklaması geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner'ın yazılı açıklamasında, dokunulmazlığın kaldırılmasının ifade özgürlüğünü olumsuz etkileyeceği belirtildi.



Politik arenada ifade özgürlüğünün korunması gerektiği ve özellikle milletvekillerinin bu hakkı kullanması gerektiğini vurgulayan Toner "Politik tartışma kültürü zayıflarsa Türk demokrasisi de zarar görür dedi.