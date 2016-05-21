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ABD: Dokunulmazlıkların kaldırılması endişe verici

"Politik tartışma kültürü zayıflarsa Türk demokrasisi zarar görür "

21 Mayıs 2016 12:39

138 milletvekilini ilgilendiren TBMM'nin dokunulmazlığı kaldıran anayasa değişikliğiyle ilgili  ABD'den "Dokunulmazlıkların kaldırılması endişe verici" açıklaması geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner'ın yazılı açıklamasında, dokunulmazlığın kaldırılmasının ifade özgürlüğünü olumsuz etkileyeceği belirtildi. 

Politik arenada ifade özgürlüğünün korunması gerektiği ve özellikle milletvekillerinin bu hakkı kullanması gerektiğini vurgulayan Toner "Politik tartışma kültürü zayıflarsa Türk demokrasisi de zarar görür dedi. 

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