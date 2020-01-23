ABD 'doğum turizmini' yasaklıyor; hamile kadınlara vize kısıtlaması geliyor

ABD, "doğum turizmini" engellemek için hamile kadınlara artık geçici ziyaret vizesi verilmeyeceğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren B-1/B-2 türü ziyaretçi vizesinin ABD'de doğum yapmayı planlayan kadınlara verilmeyeceği belirtildi. Kararın, milli güvenliği ve göç sisteminin bütünlüğünü koruma amacıyla alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca "Doğum turizmi endüstrisi, değerli hastane kaynaklarına fazladan yük getirirken, savcılıkların da gösterdiği gibi suç yuvasına dönmüş durumda. Amerikan vatandaşlığının bütünlüğü korunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

ABD, kendi toprakları üzerinde doğanlara vatandaşlık hakkı tanıyor. Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinden aileler, çocuklarının büyüdüğünde Amerikan vatandaşı olabilmesi için ABD'de doğum yapıyordu.