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Dünya

ABD: Doğuda birlikte çalıştığımız güçlerin Afrin'e doğru gittiğini görüyoruz

"Afrin'de olup bitenler IŞİD'e karşı mücadeleden dikkati başka tarafa çekiyor"

23 Şubat 2018 10:22

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Bizim doğuda birlikte çalıştığımız bazı güçlerin Afrin'e doğru gittiğini görüyoruz." dedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Suriye'nin doğu bölgesinde IŞİD'e karşı savaşan YPG mensuplarının Afrin'e doğru kaymaya başladığını belirtti.

"Afrin'de olup bitenler IŞİD'e karşı mücadeleden dikkati başka tarafa çekiyor." savunmasını yapan Nauert, "Bizim doğuda birlikte çalıştığımız bazı güçlerin, Afrin'e doğru gittiğini görüyoruz. Onların ailevi ilişkileri var, orada aile bağları var; belki de sebeplerin bir kısmı budur. Tekrar, bu bir dikkat dağılması çünkü artık eskisi gibi IŞİD'le mücadele etmemiz gerektiği gibi edemiyoruz."

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ABDAfrinHeather NauertDışişleri Bakanlığı SözcüsüYPG

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