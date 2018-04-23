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ABD Dışişleri'ne göre Kıbrıs'ın ortak sorunu yolsuzluk

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı'nın 2017 yılı İnsan Hakları Raporu'na göre, Kıbrıs'ta Türk ve Rum tarafında en büyük sorunların başında yolsuzluk geliyor

23 Nisan 2018 17:27

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı\'nın 2017 yılı İnsan Hakları Raporu\'na göre, Kıbrıs\'ta Türk ve Rum tarafında en büyük sorunların başında yolsuzluk geliyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, Güney Kıbrıs\'ta en önemli insan hakları sorunlarının yolsuzluklarla etnik azınlık ve ulusal gruplara yönelik sosyal şiddet olduğu belirtildi.
Kuzey Kıbrıs\'a atıf yapılan bölümde ise en önemli insan hakları sorunlarının \'yürütme ve yasama dallarında yolsuzluk ve adam kayırma, ticari cinsel sömürü için insan ticareti ve zorla çalıştırma\' olduğu kaydedildi.
Raporda ayrıca, Ada\'nın iki tarafında cezaevlerinin çok kalabalık olduğu ve uluslararası standartlara ulaşması gerektiği de belirtildi.
 

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