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ABD Dışişleri'nden vize krizi açıklaması: Beklentimiz tansiyonun düşürülmesi

"Türkiye önemli bir NATO müttefiki, ABD'yle arasına mesafe koymasını istemeyiz"

13 Ekim 2017 01:45

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, vize krizine dair yaptığı açıklamada, "Beklentimiz tansiyonun düşmesi. Türkiye'nin, ABD ile arasında mesafe koymasını istemeyiz. Tutuklunun avukatlarıyla görüştürülmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü Nauert, Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesinde tutuklu rahibin de konuşulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı konuşmada, "ABD'nin, stratejik ortağını kendini bilmez büyükelçiye (ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass) feda etmesi kabul edilemez" demişti. Erdoğan, ABD'nin Türk vatandaşlarına vizeleri askıya alma kararına da "Biz size muhtaç değiliz" sözleriyle tepki göstermişti.

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