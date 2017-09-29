ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye seyahat  uyarısı 

New York, 28 Eylül (DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarını Türkiye\'ye seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Bakanlık, \"Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarını Türkiye\'deki terör örgütlerinin süregelen tehditlerine karşı uyarır\" ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, \"Süren terör tehdidi nedeniyle, Amerikan hükümet personelinin güneydoğudaki belirli bölgelere seyahatlerine kısıtlamalar getirildiği, İstanbul ve Adana\'daki personel ve ailelerinin faaliyetlerinin sınırlandırıldığı\" belirtildi. Bakanlık bugün yayınladığı yazılı açıklamada \"ABD vatandaşlarına, bu zamanda Türkiye\'ye seyahat ihtiyacını dikkatli biçimde gözden geçirmeleri ve Güneydoğu\'ya seyahatten kaçınmalarını tavsiye ediyoruz.\" denildi. Uyarıda, Türkiye\'de son iki yıldaki terör saldırılarından örnekler sıralandı ve benzer kamuya açık mekanlarda yeni saldırılar olabileceği tehlikesine işaret edildi. Türkiye\'de arttığı ifade edilen Amerikan karşıtı söylemlerin, ABD vatandaşlarına karşı şiddet eylemlerini teşvik etme potansiyeli taşıdığı belirtilen açıklamada OHAL\'le birlikte güvenlik güçlerinin, herhangi bir zamanda herhangi bir kişiyi gözaltına alma dahil daha geniş yetkiye sahip olduklarına dikkat çekildi. ABD vatandaşlarının uyarıldığı söz konusu açıklamada, Türk yetkililer tarafından Amerikan vatandaşlarının tutuklandığı , avukatları ya da aile üyeleriyle görüşmelerine izin verilmediği kaydedilirken, \"Fiziksel olarak gözaltına alınmayan bazı ABD vatandaşları ya sınır dışı edildi ya da Türkiye\'yi terk etmelerine yasak getirildi; terk yasağı getirilenlerin çoğu aynı zamanda Türk vatandaşlığı taşıyor\" ifadesi kullanıldı.Gözaltına alınan ya da tutuklanan ABD vatandaşlarının konsolosluk erişiminde gecikme ve reddetme durumlarının sıklıkla yaşandığı tespitine yer verilen açıklamada, Türkiye\'deki ABD\'li diplomatların, tutuklanan ABD vatandaşlarının aynı zamanda Türk vatandaşlığı taşıyanlarında konsolosluk erişiminin bulunmadığı belirtildi. Açıklamada Amerikalılar\'a kalabalık, protesto ve gösterilerden uzak durmaları tavsiyesinde bulunuldu. İstanbul\'da ikamet eden ya da kenti ziyaret eden ABD hükümet personeli ve ailelerinin bir arada toplanmaları ya da büyük gruplar halinde seyahat etmelerine kısıtlama getirildiği ve İstanbul\'daki bazı mekanları Konsolosluk onayı olmadan ziyaret etmelerinin yasaklandığı kaydedildi.

Yasaklanan mekanlar şöyle sıralandı:

-Alışveriş merkezleri gibi büyük kalabalık alanlar

-Yabancıların sıkça uğradığı ibadet yerleri

- Eğlence tesisleri, gece kulüpleri, spor ve kültür mekanları, kalabalık yaya trafikleri

-Tarihi mekanlar, anıtlar, büyük pazar yerleri ve müzeler dahil, İstanbul genelindeki turist mekanları

Uyarıda, Türkiye\'deki ABD hükümet personelinin, Güneydoğu\'da Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Bitlis ve Elazığ\'ı ziyaret için izin almaları koşulunun geçerli kalmaya devam ettiği belirtildi. ABD hükümet personelinin Adana içindeki seyahatlerinin de kısıtlamaya tabi olabileceği kaydedildi.