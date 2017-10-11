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Dünya
Deutsche Welle

ABD Dışişleri'nden Türkiye açıklaması

Türkiye ile ABD arasındaki kriz tırmanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Amerikan büyükelçiliğinin bir çalışanını sorgulamasının "son derece rahatsız edici" olduğu belirtildi.

11 Ekim 2017 01:58

Türkiye'de bir ABD Konsolosluğu çalışanının tutuklanması, ardından karşılıklı olarak vize işlemlerinin askıya alınması ve Konsolosluk çalışanlarına yönelik gözaltı kararları nedeniyle ABD ve Türkiye ilişkilerinde gerginlik tırmanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin hafta sonuda Amerikan büyükelçiliğinin bir çalışanını sorgulamasının "son derece rahatsız edici" olduğu belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Washington'da yaptığı açıklamada Ankara Büyükelçisi John Bass'ın ülkenin "en iyi diplomatlarından biri" olduğunu söyledi. Nauert, Türkiye'den vize başvurularının askıya alınması kararının ise Dışişleri ve Beyaz Saray ile koordinasyon içinde alındığını söyledi.

Açıklamada Türkiye'nin gözaltındaki ABD elçiliği çalışanlarının avukatlarına erişimini sağlamasının bu sorunun çözümü adına atabileceği ilk adım olabileceği belirtildi.

Salı günü ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan da bir açıklama yapılmış, Türkiye ile ABD arasında yaşanan diplomatik krizin askeri operasyonları etkileyecek ya da personelin Türkiye'den ayrılmasını gerektirecek bir durum yaratmadığı belirtilmişti.

Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu gelişmelerin operasyonlarımızı ya da personelimizi etkilemediğini teyit edebilirim. İncirlik'teki Türk hava üssü NATO ve koalisyonun çabalarını desteklemekte gösterdiği önemli rolü yerine getirmeye devam ediyor."

Manning, Türkiye'nin yakın bir NATO müttefiki olduğunu ve ABD'nin Türkiye ile ortak ve ayrı yürüttüğü askeri operasyonlarda Ankara ile birlikte çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Reuters/SSB/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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