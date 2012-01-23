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Dünya

ABD Dışişleri'nden Türkçe Twitter

ABD Dışişleri Bakanlığı, dünya genelinde 10 farklı dilde açtığı Twitter hesaplarına Türkçe'yi de ekledi.

23 Ocak 2012 02:00

T24 - ABD Dışişleri Bakanlığı, dünya genelinde 10 farklı dilde açtığı Twitter hesaplarına Türkçe'yi de ekledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Arapça, Çince, İngilizce, Farsça, Fransızca, Hinduca, Portekizce, Rusça, İspanyolca ve Urduca'dan sonra, @ABDTurk adresiyle Türkçe Twitter hesabı açtığı bildirildi.

Açıklamada, bu sosyal medya hesaplarının, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın dış politika konularında dünya genelindeki halkları bilgilendirmesi ve onlarla diyalog kurmasında bir kanal vazifesi gördüğü belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone'nin, ''Türkiye'deki ABD Misyonu'ndaki dijital diplomasimize @ABDTurk'ün eklenmesi, Türkiye ile ilişkilerimize verdiğimiz yüksek önceliğin altını çizmektedir. Türk halkını bilgilendirebilmek ve onlarla diyalog kurabilmenin yollarını genişletme yolundaki uğraşımızı her zaman sürdürüyoruz'' şeklindeki sözlerine yer verildi.

Açıklamada, @ABDTurk'ün, Türkiye'deki ABD Misyonu'nun Facebook, Twitter ve YouTube üzerinden mevcut erişimini tamamlayıcı nitelikte olduğu ve ABD'nin Türk hükümeti ve Türk halkıyla güçlü bir 21'inci yüzyıl ortaklığı inşa etme taahhüdünün yeni bir adımını oluşturduğu ifade edildi.

Büyükelçi Ricciardone'nin, @ABDTurk'ü başlatmak için, Türkiye-ABD ilişkileri konusunda 31 Ocak'ta Türkiye saatiyle 16.00'da bir saat sürecek bir Twitter toplantısı düzenleyeceğinin belirtildiği açıklamada, Türkiye'deki ABD misyonunun, @ABDTurk ya da ''http://twitter.com/USEmbassyTurkey'' adresinde bugün soruları kabul etmeye başlayacağı kaydedildi.



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