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ABD Dışişleri'nden nota açıklaması: Türk güvenliklerin davranışları rahatsızlık verici

Türkiye ABD Büyükelçisi'ne Washington'da yaşanan olaylarla ilgili protesto vermişti

23 Mayıs 2017 00:20

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde çıkan kavga nedeniyle Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın geçen 17 Mayıs'ta ABD Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasının ardından bugün de Türkiye, ABD Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı. Dışişleri Bakanı'nın koruma ekibine karşı yerleşik ve diplomatik kural ve teamüller profesyonelliğe aykırı saldırgan davranışlar sözlü ve yazılı olarak protesto edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington D.C.'de Türk Büyükelçiliği rezidansı önünde yaşanan kavgayla ilgili yeni bir açıklama yaptı. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi John Bass'e nota verildiğinin de hatırlatıldığı açıklamada 'Türk güvenliklerin davranışları rahatsızlık verici' ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede ‘Türk şiddeti’ olarak tanımladığı olay için “Basit şekilde kabul edilemez” dedi.

Olayın geçmişi

 

Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta Vaşington'uziyareti sırasında, Büyükelçilik Kançılaryası önünde ABD güvenlik personelinin Sayın Bakanımızın yakın koruma ekibine karşı yerleşik diplomatik kural ve teamüller hilafına sergilemiş oldukları profesyonelliğe aykırı saldırgan davranışlar bugün Bakanlığımıza çağrılan ABD Büyükelçisi nezdinde sözlü ve yazılı olarak protesto edilmiş, ABD makamlarının bu olayı soruşturması ve gerekli açıklamanın tarafımıza yapılması resmen talep edilmiştir" denildi.

 

ABD makamları gerekli önlemleri alamadı

 

Dışişlerinin açıklaması şöyle devam etti:

"ABD Büyükelçisi ile yapılan görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımızın Vaşington'da bulunduğu süre zarfında karşılaşılan ve ABD makamlarının gerekli önlemleri programın her aşamasında alamamasından kaynaklanan güvenlik zaaflarının, diğer her açıdan başarılı geçen bu önemli ziyareti gölgeleyemeyeceği vurgulanmıştır."

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